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03 Temmuz 2017 12:22

Karabayır Beydağı yayla şenlikleri coşkuyla kutlandı

Döşemealtı Belediyesi’nin katkılarıyla ilçenin örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Karabayır Beydağı Yayla Şenliklerinin 21’ncisi Korkuteli’nin Karabayır Yaylasında yapıldı.

Karabayır Beydağı yayla şenlikleri coşkuyla kutlandı

03 Temmuz 2017 12:22


Bu yıl 21’ncisi düzenlenen Karabayır Yayla şenlikleri 3 gün boyunca devam edecek. Şenlik alanına kurulan kıl çadırları Türk bayraklarıyla süslendi. Konser ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Karabayır Yayla Şenliklerine Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük de katıldı. Şenliğe katılanlara teşekkür eden Yörük, “geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Atalarımızın emanetine sahip çıkmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Mümin İnce, Yeşilbayır mahalle muhtarı Şükran Karay Taş, Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş ağası Osman Ali Avcı, Döşemealtı Belediyesi birim müdürleri, iş adamları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı şenliklerde Karabayır yaylası şenlikleri ağası seçildi. 5 kişinin katıldığı ağalık yarışında 30 bin TL veren işadamı Yılmaz Cebeci seçildi.




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