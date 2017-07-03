Karabayır Beydağı yayla şenlikleri coşkuyla kutlandı

Bu yıl 21’ncisi düzenlenen Karabayır Yayla şenlikleri 3 gün boyunca devam edecek. Şenlik alanına kurulan kıl çadırları Türk bayraklarıyla süslendi. Konser ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Karabayır Yayla Şenliklerine Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük de katıldı. Şenliğe katılanlara teşekkür eden Yörük, “geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Atalarımızın emanetine sahip çıkmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Mümin İnce, Yeşilbayır mahalle muhtarı Şükran Karay Taş, Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş ağası Osman Ali Avcı, Döşemealtı Belediyesi birim müdürleri, iş adamları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı şenliklerde Karabayır yaylası şenlikleri ağası seçildi. 5 kişinin katıldığı ağalık yarışında 30 bin TL veren işadamı Yılmaz Cebeci seçildi.