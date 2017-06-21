Karadayı Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu

Serik ilçesinde bulunan Karadayı Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hamit Türkmen’in Divan Başkanlığını üstlendiği Genel Kurula Mevcut Başkan Ercan Gürler yeniden Başkan seçildi. Başkan Gürler ile birlikte Yönetim Kurulu Asil Üyeliğinde Ahmet Çimen, Faruk Okudan, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğinde Mustafa Yaşlı, Mevlüt Şan, Sadi Gürler, Denedim Kurulu Asil Üyeliğinde Faruk Arı, Ali Yıldırım, Denedim Kurulu Yedek Üyeliğinde Hacı Gürler ile Ahmet Gürler görev aldı. 6 adet yeni minibüs aldıklarını ve kısa zamanda Karadayı Mahallesi Serik Merkez arası yolcu taşıma hizmetine başlayacaklarını belirten Başkan Ercan Gürler, “Yönetimimiz ile önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına (UKOME) giderek, durak ve yol güzergahımızı belirlenmesini sağlayacağız. Kısa zamanda da yeni araçlarımızla yolcu taşıma hizmeti sunacağız” dedi.