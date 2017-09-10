Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 15:07

Karain-Fly-İn korteji Antalya caddelerinde

Kepez Belediyesi, Türk Hava Kurumu ve Elba Havacılık Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Kara-In Flyın Etkinliği kortej ile tanıtıldı.

Karain-Fly-İn korteji Antalya caddelerinde

10 Eylül 2017 15:07


Kara-In Flyın Etkinliği korteji Antalya sokaklarında dolaşarak vatandaşlara kağıt uçaklar ve hediyeler dağıttı. Büyük ilgi gören etkinlik tırı üzerinde bulunan Gyrocopter ile dikkat çekerken pilot ve maskotlar halkı selamladı. 5 farklı AVM de kurulan Kara-in Flyin stantlarında kayıt formunu doldurarak ve ayrıca selfie çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler etkinlikte uçma fırsatı yakalayacak. Stantlarda çocuklar için hediyeler verilirken etkinlik hakkında bilgilendirilmeler yapılıyor. 23-24 Eylül’de gerçekleşen çekilişle seçilecek kişiler Kara-in Flyin etkinliğinde gösteri uçakları ile uçama fırsatı yakalayacak.


Kortej tırı ve tanıtım stantı 16-17 Eylül tarihinde belirtilen AVM’ler, Kapalı Yol ve Antalya Caddelerinde vatandaşlar ile tekrar bir araya gelecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç