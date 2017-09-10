Karain-Fly-İn korteji Antalya caddelerinde

Kara-In Flyın Etkinliği korteji Antalya sokaklarında dolaşarak vatandaşlara kağıt uçaklar ve hediyeler dağıttı. Büyük ilgi gören etkinlik tırı üzerinde bulunan Gyrocopter ile dikkat çekerken pilot ve maskotlar halkı selamladı. 5 farklı AVM de kurulan Kara-in Flyin stantlarında kayıt formunu doldurarak ve ayrıca selfie çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler etkinlikte uçma fırsatı yakalayacak. Stantlarda çocuklar için hediyeler verilirken etkinlik hakkında bilgilendirilmeler yapılıyor. 23-24 Eylül’de gerçekleşen çekilişle seçilecek kişiler Kara-in Flyin etkinliğinde gösteri uçakları ile uçama fırsatı yakalayacak.

Kortej tırı ve tanıtım stantı 16-17 Eylül tarihinde belirtilen AVM’ler, Kapalı Yol ve Antalya Caddelerinde vatandaşlar ile tekrar bir araya gelecek.