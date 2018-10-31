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Karakocalı ve Hacımehmetli'ye kanalizasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Alanya’da alt yapısı eksik olan mahallelere yatırımlarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Alanya'da alt yapısı eksik olan mahallelere yatırımlarını sürdürüyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Alanya'nın değişik noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 çalışan Alanya ASAT ekipleri, Alanya'nın doğusundaki Karakocalı ve kuzeyindeki Hacımehmetli Mahalleleri'nde kanalizasyon alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.



İki Mahalleye 1 kilometre kanalizasyon


Alanya'nın doğusundaki Karakocalı ve kuzeyindeki Hacımehmetli Mahallesi'nin imar yolları açılan yerlerinde kanalizasyon çalışmalarına Ekim ayı içinde başlandı. Karakocalı'da yeni binaların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Orta Okulu'nun bulundu bölgeye 600 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin döşeme çalışmaları devam ediyor. Hacımehmetli Mahallesi'nin üst bölümünde ise devam eden 400 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere. Kasım ayı içinde hat döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hat hizmete alınacak.

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