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01 Mart 2018 11:25

Karaloğlu devesine özel havut yaptırılacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Kumluca ziyaretinde adına kendi soyadını verdiği yavru deveye özel havut yapılacak.

Karaloğlu devesine özel havut yaptırılacak

01 Mart 2018 11:25


Kumluca İlçesini ziyareti esnasında Kumluca Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan Türkiye’de az bulunan ve Antalya Bölgesinde tek olan Buğur Cinsi deveyle yakından ilgilenen Vali Münir Karaloğlu, belediye yetkililerine devenin adını sordu. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, devenin yaşının daha küçük olduğunu, bu yüzden isim koymadıklarını söyledi. Bölgede deve güreşleri yapıldığını, güreş develerinin genelde sahiplerinin lakabı ve soyadı ile isimlendirildiğini anımsatan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, devenin adının Karaloğlu olmasını önerdi.


Vali Münir Karaloğlu da, “Bence bir sakıncası yok. Ama bu yavru deve bakımsız olmamalı, iyi bakılmalı ve üstünün çulu değiştirilmelidir. Güreşlerde olduğu gibi güzel bir havut giydirilmelidir” dedi.




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