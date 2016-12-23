Karaloğlu’ndan şehit ailelerine ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Sevim Karaloğlu, beraberinde Milletvekili Mustafa Köse’nin eşi Ünzile Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın eşi Şule Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’ın eşi Betül Ünal ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Kelleli’nin eşi Elif Kelleli ile birlikte kentteki şehit ailelerini ziyaret etti. Antalya’da yaşayan Şehit Ailelerine yaptığı ziyaretleri devam ettiren Sevim Karaloğlu ve beraberindekiler, ilk olarak 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara’da Şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılıç’ın, ailesini ziyaret etti. Şehit’in Anne ve Baba’sına taziyede bulunan Sevim Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra, 26 Haziran 2016 da Hakkari’de Şehit olan Uzman Onbaşı Ali Danıyar’ın Çankaya Mahallesindeki Baba evini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Karaloğlu ve beraberindekiler taziye dileklerini iletti.