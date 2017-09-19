Karasinekle mücadele çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesi başlattığı karasinek, sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Alanya merkezi ve kırsal mahallelerde kurban pazarlarının kurulduğu noktalar, sinek ve haşere üremesine karşı sürekli ilaçlanıyor. Çöp konteynerleri, imalathaneler, kasaplar, kesimhaneler ve bulaşıkhane çevrelerinde karasinek mücadelesi yapılıyor.

Alanya’daki ilaçlama çalışmaları 45 ayrı ekiple yürütülüyor. Çalışmalarda mistblower araçları da kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Sinekle mücadele konusunda son iki yılda önemli mesafeler aldık. Alanya’nın 102 mahallesinde 20 ULV aracı, 2 mistblower aracı, 20 termal sisleme aracı ve 150 personel ile çalışmalar belirli periyotlarla yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi karasinek artışı nedeniyle ekiplerimiz kurban satış noktaları, kesimhaneler çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Bayram sonrası da aynı titizlikle sinekle mücadele çalışmaları devam ediyor “ dedi.