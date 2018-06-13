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13 Haziran 2018 13:08

Karataş, İYİ Partilileri ağırladı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve Milletvekili adaylarını ağırladı.

Karataş, İYİ Partilileri ağırladı

13 Haziran 2018 13:08


İYİ Parti Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır, Milletvekili adayı Feridun Bahşi, Musa Ertugan, Meryem Aydoğan, Yakup Cem Çınar, Bünyamin Seçmen İnşaat Müteahhitler Derneğini ziyaret etti. Partililer, Dernek Başkanı Deniz Karataş’tan inşaat sektörü hakkında bilgi aldı. Deniz Karataş, faizlerin düşmüş olmasına karşılık piyasada durgunluğun seçim sürecinin tamamlanmasına kadar devam edeceğini, sektör adına Kdv 18’ den 8’e, tapu harcı toplamda 4 den 3’e düştüğünü ve 31 Ekim 2018’ e kadar bu iyileştirmelerin de iyi olduğunu ancak seçimi beklediğini belirtti.


İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, Antalya’da inşaat sektörünün beklenen canlılık ve performansı yaşamadığını, geçmiş yıllarda Antalya’nın bu sektörde sahip olduğu güçlü potansiyelini kaybettiğini söyledi.




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