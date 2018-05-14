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14 Mayıs 2018 10:35

Karataş, Kep atma törenine katıldı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet gününe katıldı.

Karataş, Kep atma törenine katıldı

14 Mayıs 2018 10:35


ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet gününe katıldı. Karataş, doğup büyüdüğü mahallenin içinde yer alan okulda çok değerli işadamları, STK başkanları, yerel yönetim başkanları fabrika sahiplerinin yetiştiğini söyledi. Karataş, “Okulumuz Antalya’da ki varlığı ve eğitim öğretime kattığı büyük destek, hem iş dünyasına hem de kalifiyeli eleman konusunda yetişmiş bilgi donanımıyla yüklü öğrenciler kazandırmaktadır. Bu özelliğini dün olduğu gibi, bugünde sürdürmektedir. Okulumuzda alınan eğitim bir ömür boyu hayatımıza yön vermektedir. Okulumuz çok değerli öğretmenlerimizin büyük bir sabırla ortaya koyduğu, tecrübeli ve iş dünyasında aranan öğrencilerin sorulduğu, eğitim öğretim kurumu haline gelmiştir” dedi.


Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Makine Mühendisi Orhan Yüksel ise, okulun fotoğrafını Karataş’a takdim


etti.




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