98 faizli, düşük konut kredisinin hayatın akışıyla, kalıcı politika haline gelemediğini söyledi. Karataş, “Konut kredisi fırsatından parmakla sayılacak kadar az kişi, bu krediden faydalanabildi” dedi

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, Kredilerin çok ince elenip sık dokunduğunu, kredi alacak kişinin üzerinde tapu olup olmaması bir yana, daha önce daire alıp- sattığı için bile kredi verilmediğini belirterek " Üzerinde dairesi olana hiç verilmedi. Kredi kartının borcunu bir gün geciktirenlere de bu kredi verilmedi, yani işin özü bu krediyi vermemek için her türlü gerekçeye başvuruldu. 0.98 ile kredi alan üç beş kişiye de örneğin alacağı dairenin fiyatı 300 bin TL ise sadece 40 bin liralık, kısa vadeli 5 yıllık kredi verildi. Dolayısıyla 0.98 rakamı çalışmadı, hayatın akışına uygun bir hal almadı. Şimdi faiz ve krediler çok farklı oranlara yükseldi, yüzde 1.5’lar seviyesinde ” diye konuştu

Faiz ve kredilerin devlet politikası olarak tanınması gerektiğini belirten Karataş, mortgage konut kredilerinin uzun vadeli olması ve ödemelerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi. Karataş, “Yani az az rakamlarla uzun yıllar içerisinde ödenebilecek krediler şeklinde olmasını istiyoruz. Böyle olursa hayatın akışına uygun olabilir. Ve sokakta ki vatandaş ancak böyle konut sahibi olur” dedi.

“Halka hitap eden, oran olmalı”

Görüşülen bankaların yüzde 90’nında 0,98 oranında kredi verilmediğine dikkat çeken Karataş, “Verildiyse de çok sınırlı sayıda gerçekleştiğini gördük. İsteğimiz bunun kalıcı ve hayatın akışında yer alan daha elle tutulur reel, daha çok kişiye ulaşan temas yüzeyinin geniş olduğu, halka hitap ettiği bir oran olarak uzun sürede 0.98 in korunması isteğiydi. Ancak bunun korunmadığını görüyoruz. Verilen kredilerde çok az kişiye ulaştığını gördük” diye konuştu.

"Faizin yüzde 1 altına çekilmesinin teşvik edilmesini bekliyoruz"

Kredi faizlerinin yükseliş trendinin devamında, satışların yine olumsuz yönde etkileneceğini ileri süren Karataş, “Umarım, kısa süre içerisinde mademki seçim de bitti, her şey yoluna da girdi, tekrar psikolojik sınır olan faizin 1’in altına çekilmesinin ivedi bir şekilde teşvik edilmesini bekliyoruz. Ancak, bu şekilde müteahhitlik ve bize bağlı 250 sektörün hayatını idame ettirmesi ve de herkesin de konut sahibi olabilmesinin önü açılacaktır. Yani 1’in altında ki krediler göstermelikten öte, yaşanabilir olmalı” ifadelerini kullandı.