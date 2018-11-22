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Karataş'a sevgi seli

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, mahalle ziyaretlerinde ilgiyle karşılandı.


AK Parti Aksu Belediye Başkan Aday Adayı Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Aksu'ya bağlı Kumköy, Kundu, Pınarlı ve Cihadiye Mahalle muhtarları ve sakinleriyle bir araya gelen Karataş, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ziyaretlerine ilk olarak Kumköy'den başlayan Karataş, Muhtar Hüseyin Oruç'a konuk oldu. Karataş, mahalle halkına ‘İmar Barışı ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiralanması gibi konularında bilgiler verdi. Özellikle imar barışına değinen Karataş, “Eğer yapamayan, ya da konuyu anlayamayan varsa, bize gelsin yardımcı olalım, ne gerekiyorsa da yapalım. Çünkü bu yasa devletle milleti barıştıran bir yasa oldu” dedi.


Kumköylüler tarafından köy kahvesine davet edilen ve çay ikram edilen Karataş, “Bizim meselemiz köylerimize, yani sizlerin ayağına işi, aşı, ekmeği, ticareti getirebilmektir. Kalkınma ancak bu şekilde olur. Bakın Yeşilkaraman'a bir mağara yaptık, yeri geliyor günlük bin 400 turisti ağırlıyoruz. Şimdi düşünün bu köye günde bin 400 turist gelse ne olur? Onun için sadece tarıma bağlı kalmamalıyız. Tabi halkımıza hizmet anlamında muhtarlarımız da büyük görevler üstleniyor. Muhtarlık siyaset üstü bir makamdır ve çeşme yaptıranın dahi başımızın üstünde yeri vardır” diye konuştu.


Kundu'nun ardından Pınarlı Mahallesi'ne geçen Karataş, Muhtar Mehmet Danacı ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Öncelikle mahalle halkının talep ve isteklerini dinleyen Karataş, “Bende sizin içinizden gelen biriyim, Hacıseli Yörüğü'yüm. Sizi benden, beni sizden kimse ayıramaz. Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret ediyorum. Çünkü ancak istişare ederek sorunlarımızı çözebiliriz. Hiçbirimiz, hepimizden akıllı değildir. Müteahhit bir kardeşiniz olarak sizlere Hazine ve mera alanları konusunda her türlü desteği sunmaya hazırım” açıklamasını yaptı.


Son olarak Cihadiye Mahallesi'nde Muhtar Ali Gönül ve halkla buluşan Karataş, burada da büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

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