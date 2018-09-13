Karataş'tan inşaatta yerli ürün kullanımı çağrısı

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, sektörde yerli ürünlerin kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İthal edilen malzemelerin hepsi ülkemizde mevcut olup, bu üretimi ve duyarlılığı başarabilirsek, esas o zaman milli ekonomimize katkı sağlamış oluruz" dedi.

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, sektörde yerli ürünlerin kullanımının önemine değinerek "Bizim geçtiğimiz yıllarda dernek olarak yürüttüğümüz yerli malım, yerli param kampanyası işte bugünkü duyarlılık gösterdiğimiz davranışların tam da karşılığıydı. O dönem çok başarılı çalışmalar yaptık. Amacına ulaşan bir çalışmaydı, ancak ithal ürün sevdasından bir türlü vazgeçmeyen inşaat sektörleri bulunuyordu. Bugün ülke ekonomimizin zor dönemden geçtiği günlerde aynı duyarlılığı göstermemiz gerektiği açıkça ortaya çıkmıştır. İnşaat sektörü İthal ürün sevdasından vazgeçmeli” diye konuştu.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşılık inşaat sektörünün büyük bir özveri içinde faaliyetlerinde devam ettiğini dile getiren Karataş, “Vatandaşımızın, yatırımcının sahip olmak istediği daireyi almaları için, eski maliyetlerle yapılmış inşaatların tamda değerlendirilme zamanıdır. Fırsat zamanıdır. Daha önce de dediğimiz gibi fiyatlar düşmeyecek. Düşmüyor. Tüm bu yaşanan maliyet artışlarına rağmen,müteahhit konut sahibi olmak isteyenlere bunu yansıtmamakta. Yeni yıl öncesinde bu fırsatın değerlendirilmesi gerekir, aksi halde birkaç ay içerisinde konut ve inşaatlarda yüzde 40'lara varan artışlar kaçınılmaz olacaktır. Yatırımcılar ve konut sahibi olmak isteyenler için fırsat dönemi bugünler diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Uzun vadeli olmalı"

Konutta tapu harcı ve KDV indiriminin devam etmesinin faydalı olacağının altını çizen Karataş, "Devletin konut kredilerindeki desteği uzun vade de hayata geçirilmeli ve devam etmelidir. İnşaat sektörü ve ona bağlı 200 alt sektörün canlı kalması adına, konut kredisi faizi, gelir vergisinden düşürülmeli. Bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi en doğru adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karataş, “Ülkemizin tamamında 650 bin'in üzerinde konut stoku olduğu bilinmektedir. Bunun 50-100 bin arasının metropol şehir İstanbul'da, geri kalanı ise Anadolu'da bulunmaktadır. Devletin üstlendiği kampanyalar daha çok Anadolu'ya hitap eden şartlarda ve seviyelerde olması gerekiyor. Anadolu da ki konut satışları hücresel değerlendirmeler ile vatandaşın lehine olacak şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Anadolu da ki müteahhitlerin gerekli fedakarlığı yaptığını biliyoruz. Konut almayı düşünen vatandaşımız ise, acele davranarak, alımını şimdi yapmalı. Yakın bir zamanda maliyetlerin artması kaçınılmaz hale gelecektir” diye konuştu.

"Yerli ürün kullanalım"

Milli ekonomiye katkının aynı zamanda ithal ürün kullanmamakla olacağını dile getiren Karataş, “İnşaatlarda yerli malı kullanımının artması için dernek olarak biz daima bu konuda duyurularımızı yapmakta, sektörümüzde ki müteahhitleri duyarlılığa davet etmekteyiz. Küçük büyük ölçekte ki tüm birçok yabancı ülkelerden ithal edilen ürünlerin oranı yüzde 30-35 civarında bunun daha da aşağılara çekilmesi gerekiyor. İthal edilen bu malzemelerin hepsi ülkemizde mevcut olup, bu üretimi ve duyarlılığı başarabilirsek, esas o zaman milli ekonomimize katkı sağlamış olacağız” dedi.