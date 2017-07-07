Karataş,yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değerlendirmesi

Yeni yönetmeliğe göre stüdyo dairelerin yasaklandığını dile getiren Karataş, “ Projelere siluet ayarı geldi, kot farkı ve emsal rantının önüne geçildi. Mevcut yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. 30 Haziran’da sona eren, kentsel dönüşümde 1.25 ek emsal hakkı da 1 Ekim’e uzatıldı. 1+0 stüdyo daireler, artık imar projelerine dahil edilmeyecek. Yeni tip konut projelerinde en küçük daire 1+1 ve minimum net 28,50 metrekare olacak. Bu kapsamda yapılacak en küçük dairenin içinde en az 1 oturma odası (en az 12 metrekare), 1 yatak odası (en az 9 metrekare), 1 mutfak veya yemek pişirme yeri (en az 3,30 metrekare), 1 banyo veya yıkanma yeri (en az 3 metrekare) ve 1 tuvalet (en az 1,20 metrekare) bulunacak” dedi.

“Hedef şehirlerde yatay yapılaşma”

Yönetmelikle şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesinin hedeflendiğini kaydeden Karataş, “ Uzun yıllardır kullanılan Avan Proje tanımı netleştirildi. Uygulama projesinin yapımına esas teşkil eden, geçerli imar durumuna göre hazırlanan tüm ölçü ve kotların bulunduğu gerekirse siluetin yer aldığı proje, olarak tanımlandı. Yeni düzenleme kapsamında artık hiçbir idare, yönetmelikte belirtilen alan kullanım tanımını genişletici imar planı, yapamayacak. İdarelerin böylece inşaat alanlarında plan notları ile belirledikleri alan kullanımını fazlalaştırma hakkı kaldırılmış oldu ancak Belediyeler ve idareler yapacakları düzenlemeler ile mevcut bir parselde parselin toplam emsal alanının yüzde 30’nu geçemeyecek şekilde emsal harici alan belirleyebilirler. Bunun anlamı birçok alanın emsal dışı alan olarak tanımlanması, bir yüzde ile sınırlandı” ifadelerine yer verdi.

“Ön 3, arka 8 kat olmayacak”

Yeni düzenlemeyle kot farkından bağımsız bölüm kazanma devrinin sonlandığını kaydeden Karataş, “ Yol kotundan düşük ya da yüksek arazilerde, kademelendirmeye geçilecek. Bina ön cephelerinde olduğu gibi, arka cephesi yol kotundan 5 metreden fazla düşük veya yüksek yapılara, 6 metrede bir kademelendirme gelecek. Böylece önden 3 kat, arkadan 8 kat bina yapılamayacak” dedi.

“4 kata asansör, 3 kata asansör yeri bırakma şartı”

Karataş yönetmelikle ilgili şu bilgileri verdi: “ Bina, arsada daha geniş taban alanına oturtulup yayılabilecek. Eski Yönetmeliğe göre çekme mesafeleriyle parselde 9 kat yapılması gereken örneğin 900 m2 inşaat, şimdi parsele yayılarak 6 kat yapılabilecek. Konutlarda kat yükseklikleri 3.60 metreye ticari ofislerde 4 metreye çıkarıldı. Bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca ve saçak onarımları basit tamir ve tadilat tanımına sokuldu. 4 katlı binalarda asansör zorunluluğu ve 3 katlı binalarda ise asansör yeri bırakma zorunluluğu getirildi. Binaların çatılarına yapılan baz istasyonları, maliklerin onayını almak, bina cephesine 3 metreden fazla yaklaşmamak ve yer seçim belgesi almak şartıyla ruhsata tabi olmadan yapılabilecek. Yol boyu ticaretin olduğu konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla gürültü ve kirlilik oluşturmayan ticari kullanımlara izin verildi. Belediyeler, mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek.”

Eski yönetmelikte duvarlar arasında kalan alanın net alan olarak tanımlandığını haturlatan Karataş, “Yeni yönetmelikle içeriden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölüm içerisindeki boşluklar hariç duvarlar arasında kalan temiz alan olarak tanımlandı. Bağımsız brüt alan tanımı da değişti ve şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alan olarak geniş bir tanım yapıldı”diye konuştu.

“Mescit teşviki getirildi”

Düzenlemeyle mescitler ilk defa konut alanlarında emsal dışı alana konu edildiğini belirten Karataş, “ Mescitlerin ve müştemilatların konutlarda 100 metrekaresi, konut dışı alanlarda 200 metrekaresi emsal dışı bırakıldı. Bir diğer ifadeyle, toplam inşaat alnını daraltmayacak. Yapılması zorunlu olan yangın merdivenleri, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonlarında zorunlu olan boşluk alanlar, zorunlu otopark alanlarının 2 katı, sığınak, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat merkezi, su deposu, enerji odası, kömürlükler, kapıcı daireleri, konutlarda bağımsız bölüm net alanın yüzde 10’unu, ticari alanlarda ise; bağımsız bölüm net alanın yüzde 50’sini aşmayacak depo amaçlı eklentiler de emsal dışı alan olarak bırakıldı”dedi.

“Bodrum kata ev izni”

Yeni yönetmelikle bodrumlara konut yapılabilmesinin şartlarının belirlendiğinin altını çizen Karataş, “Oturmaya elverişli bodrum katı yapabilmek için, oturma odası ve en az 1 yatak odasının zemine gömülü olmaması, aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle yapılabilir olması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerinin alınmış olması gerekecek. Ticari alanlarda zemine gömülü olma şartı yok. Suni havalandırma ve engellilerin dolaşımına uygun koşullar sağlanmış olması yeterli olacak. Öte yandan, düzenlemeyle artık mevcut bir imar adasında Avrupa’da ki örneklerine uygun olarak mevcut adanın tamamı üzerinden kapalı ortak otopark yapılabilecek”ifadelerine yer verdi.

Karataş, yeni yönetmelikle “askeri alan” tanımlamasında da değişikliğe gidildiğini ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait alanların tanımdan çıkarıldığını belirtti.

Karataş, Antalya da gerek su basman kotlarındaki avantajı yönüyle, gerekse de 1.7 katsayısı avantajı yönüyle yetki devri yapılmış olan Büyükşehir İmar Yönetmeliğini tercih ettiklerini sözlerine ekledi.