Kepez Belediyesi, 50 okula bilişim sınıfı projesi kapsamında Karatay Anadolu Lisesine bilişim sınıfı armağan etti. Açılışa meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Başkan Hakan Tütüncü, öğrencilere farklı düşünmekle kazanım sağlayacaklarını belirterek, her yeni gelişimin o toplumu oluşturan fertlerin içindeki bireysel değişimle doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Modern dünyada faklı olanların kazandığını anlatan Tütüncü, dünyadaki gelişmeye ayak uydurmak için okullara bilişim sınıfı açmanın yeterli olmayacağı düşüncesiyle kodlama eğitim merkezi kurduklarını kaydetti. Kodlama dilini öğrenmenin yabancı dil bilmek kadar önemli olacağı bir çağa girdiklerini belirten Tütüncü, başkalarından faklı olmak için öğrencilerin kendini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Markanın önemi

Okullara bilişim sınıfı, kodlama eğitim merkezi, TÜBİTAK Bilim Merkezi gibi eğitim yatırımlarını neden yaptıklarını açıklayan Tütüncü, şöyle konuştu: “Hepimiz 19 milyar dolara satılan WhatsApp kullanıyoruz. 50 kişilik bir ekip tarafından kurulmuş. En nihayetinde bir fikir, dokunduğunuz bir şey değil. Youtube’nin nasıl kurulduğunu biliyorsunuz değil mi gençler. ABD’de garajda sizin gibi 2 tane genç tarafından kuruldu ve milyar dolarlara satıldı. Şimdi dünyanın en büyük markalarından birisi. Google’dan İnstagram’a kadar hepsi bir fikrin ürünü. Bunların marka değeri bizim kocaman markalarımızın çok üzerinde. Dünyada en önemli trend, katma değer oluşturan ürünler üretebilmek. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, işte bu tip markaları üretebilmesiyle ölçülür. Bizim gençlerimiz neden yeni fikirler üretemesinler, neden katma değer üretmesinler?”

"Gençler zamanın şartlarına göre yetişmeli"

Eğitimle ilgili büyük hayaller kurduklarını dile getiren Tütüncü, gençlerin zamanın şartlarına göre kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini istedi. Gençlere bu yönde en iyi desteği vermek istediklerini belirten Tütüncü, “Belki 15 yıl sonra karşılaşacağız ve bana ‘lisedeyken bize gelmiştiniz, bu konuşmanız bize ufuk açtı ve biz şu an şurada görev yapıyoruz’ diyerek bulunduğunuz pozisyonları gururla anlatacaksınız. Ben en fazla bundan gururlanacağım” diye konuştu. Öğrencilere ilgi alanlarının en az birinde farklı olmaya yönelmelerini tavsiye eden Tütüncü, yaşanmış başarı ve başarısızlık hikayelerini dinlemelerini önerdi.

"Farklı bir şey söylüyoruz"

Bir belediye başkanı olarak gelip resmi protokol konuşmalarıyla bilişim sınıfının açılabileceğini ve birçok şey söyleyebileceğini belirten Tütüncü, ama farklı bir şey söylediğini aktardı. Fındık üreticisinin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını 10 milyon dolarlık fındık satılma örneğini veren Tütüncü,“Peki kim almış bu fındığı, İtalya’ya satmışız. İtalya o fındığı çikolata yapıp bize geri satıyor. 10 milyon dolara sattığını bize 30-40 milyon dolara geri satıyor, belki daha fazla” dedi.

"Katma değer oluşturmalıyız"

Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolardan, 2012 yılında 10 bin dolara çıkarıldığını hatırlatan Tütüncü," Kısa sürede gelinen bu noktada kalındı. Asıl iş kişi başına düşen geliri 20 bin- 30 bin dolara çıkarmaktır. Müteahhitlik, yol yaparak, pamuk, tütün, fındık üreterek yapamayız. Bunlarda önemli ama birlikte katma değer oluşturacak çok önemli işler de yapmamız lazım. 10-15 tane gencin geliştirdiği bir fikri bizim gençlerimiz neden geliştiremesinler? Neden gençlerimiz farklı şeyler üretemesin? Atamız Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u fethetti, Gazi Mustafa Kemal genç yaşında bir ülkenin kurtuluş meşalesini nasıl ateşlediğini anlatmaktan gurur duyuyoruz. Peki Karatay Anadolu Lisesi öğrencileri bunu neden yapamasın. Hep nazarınızı sonsuzluğa dikin ve hep büyük düşünün. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye dediği gibi, yeri geliyorsa büyük ölmek lazım.”ifadelerine yer verdi.

"Farkımız ne"

Bir insanın en güzel yıllarının geçtiği lise ve üniversiteden sonra gelecekle ilgili büyük kaygılarının başladığına değinen Başkan Hakan Tütüncü, " Bu kaygıların yaşanmaması için şimdiden büyük düşünmek gerekir. Böylece vatanına ve milletine daha faydalı olabilir. Herkes liseyi bitirecek ama farkı ne olacak. Siz hangi yönünüzle farklı olacaksınız? Herkes lise eğitimi veriyor ama Karatay Anadolu Lisesi’nin farkı ne? Hangi alanda olursak olalım, ister dondurmacı, ister sokakları süpüren belediyeci, ister öğretmen, ister liseli öğrenci. Bizim farkımız ne diye sorgulamamız lazım” diye konuştu.

"Hayata bu gözle bakın"

Okulların fiziki yapısını düzeltmenin çok ama çok kolay olduğunu dile getiren Tütüncü, “Zor olan anlattıklarımı içselleştirip, onların ışığında eğim metodolojisini geliştirip, ciğerparelerimizi geleceğe motive etmek. Bütün dikkatimizi millet olarak buna yoğunlaşırsa, milli gelirimiz kişi başına 10 bin dolardan 20 bin dolara kısa sürede ulaşabiliriz. İstihdam problemini ortadan kaldırmış oluruz. Bunu çözmüş bir Türkiye tablosu oluştururuz. Yaptığımız işleri bütün belediyeler yapıyor. Bizim farkımız, anlattıklarımızı iç dünyamızda bir ütopyaya dönüştürüp, o hayali gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmamız. Umarım sizlere faydalı bir konuşmam olmuştur. Bir de hayata bu gözle bakın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tütüncü, bilişim sınıfının açılışını gerçekleştirdi.