Karatay Medresesi’nde Ramazan sohbetleri başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksek Arslan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Ögke ve vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Karatay Medresesi’nde gerçekleştirilen Yeniden Diriliş Sohbetleri’ne katıldı. Karatay Medresesi’nde, Ramazanın manevi ikliminde sohbet, hasbihal, şiir, ney ve musiki dinletili bir gece yaşandı.

“İyi kötüyü kovuyor”

Geçtiğimiz günlerde Vali Münir Karaloğlu’nun önerisi ile yeniden düzenlenerek hizmete açılan Karatay Medresesi’nde bu tür etkinlikler düzenlenmesini çok önemsediğini belirten Başkan Türel, “Antalya’daki sivil toplum örgütlerimizle burada sadece Ramazan ayında değil yılın 365 günü benzeri buluşmaları gerçekleştirmek amacıyla bu adımları attık. Çünkü Kaleiçi aslında bir İslam şehri olan Antalya’nın çekirdeği ama maalesef bu kimliğinden çok uzaklaşmış. Dolayısıyla sizler bu programlar vesilesi ile buraları yalnız bırakmadığınızda iyi kötüyü kovuyor” dedi.

“Şehri inşa ederiz ama ihya edemeyiz”

Başkan Menderes Türel, “Köprüler yaparız, parklar yaparız, alt yapılar, kanalizasyon, arıtma yaparız ama bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını güçlendirecek işleri o inşa faaliyetlerini sürdürüyorken ihmal edersek, o şehri belki inşa ederiz ama ihya edemeyiz. O yüzden ben bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarda her zaman sizlerin gayretine sonsuz destek verme arzusunda olduğumu bildiğinizi düşünüyorum.”

Sohbetler Ramazan Ayı boyunca sürecek

Antalya’nın tarihinde önemli bir yer tutan, kültürel, sosyal etkinlikler ve eğitim faaliyetleri için yeniden düzenlenen Karatay Medresesi’nde Ramazan Ayı boyunca 23.00-02.00 saatleri arasından her gece sohbet toplantıları düzenlenecek. Karatay Medresesi’ndeki sohbet, hasbihal, şiir, musiki dolu geceler eski ramazanları yaşatacak.