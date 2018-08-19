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19 Ağustos 2018 10:29

Karayoluna dökülen mazot polisler ekiplerince üzeri talaşla kapatılarak temizlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde karayoluna dökülen mazot, devriye halindeki trafik polisleri tarafından fark edildi.

Karayoluna dökülen mazot polisler ekiplerince üzeri talaşla kapatılarak temizlendi

19 Ağustos 2018 10:29

Yolda tedbir alan polis, yol kenarında bulunan bir marangoz atölyesinden talaş alarak yola döktü.


Manavgat Bölge Trafik istasyonunda görevli trafik ekipleri, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda yaptıkları denetim sırasında Gültepe ve Ilıca-Kumköy kavşaklarında yola mazot döküldüğünü fark etti.


Trafik polisleri yola dökülen mazotun yoldan geçen araçların kaymasına ve kazalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak yolda tedbir aldı. İşaretleme yaparak mazot dökülen yoldan araç geçişine izin vermeyen ekipler, yol kenarında bulunan bir marangoz atölyesinden çuval içerisinde talaş getirdi. Polisler talaşları yola dökerek mazotu temizledi.




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