Kardeş şehirlerden festivale yoğun ilgi

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali yörük göçü, konserler ve kardeş şehirlerin etkinlikleri ile sona erdi. Festivale Letonya’dan Talsi, Litvanya’dan Trakai ve Silute, Polonya’dan Wodzislaw Slaski, Çin’den Fushun, Rusya’dan Murmanks ve Dergaçi’den Alanya’ ya gelen 110 kişilik heyet festivale yoğun ilgi gösterdi.

Baltık ülkelerinin 100. Yıl kutlamaları ve çeşitli etkinlikleri festivale renk kattı. Baltık ülkelerinden gelen kardeş şehir heyetlerinin kendi kültürlerini yansıtan gösterileri büyük beğeni topladı. Şelale meydanında düzenlenen etkinlere Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’de katıldı. Burada düzenlenen etkinlikleri izleyen başkan Yücel, stantları da tek tek ziyaret ederek katılımcılar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yücel kardeş şehir heyeti ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Yöresel dans gösterilerinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güverte Restoran da konuklarını ağırladı. Karşılıklı kültürel paylaşımların gerçekleştiği davette hediyelerini sundular. Yemeğe Alanya protokolü, Hakan Aysev ve ekibi, Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Kardeş Şehirlerimiz Letonya’dan Talsi, Litvanya’dan Trakai ve Silute, Polonya’dan Wodzislaw Slaski, Çin’den Fushun, Rusya’dan Murmanks ve Dergaçi yer aldı. Yemekte Başkan Yücel konuklarla tek tek ilgilendi.

Kardeş şehirlere çift başlı kartal hediyesi

Türkiye’nin yakından tanıdığı ünlü tenör Hakan Aysev’in ekibi garson kostümü girerek Başkan Yücel’e ve konuklara sürpriz bir gösteri gerçekleştirdi. Gecenin sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kardeş şehirlerden gelen konuklara Selçuklu’nun simgesi ve aynı zamanda Alanya Belediye logosu olan gücü ve sevgiyi temsil eden çift başlı kartal motifli hediyeyi verdi. Kardeş Şehirlerimiz de Başkan Yücel’e günün anısına hediye verdiler.