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12 Temmuz 2017 13:40

Karınca ilacı içen 2 yaşındaki çocuk öldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde karınca ilacı içen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karınca ilacı içen 2 yaşındaki çocuk öldü

12 Temmuz 2017 13:40


Olay, Pınarlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki H.T., çiftçilikle uğraşan babası Bülent Tuna’nın evde bulunmadığı ve ablası Tuğba’nın uyuduğu esnada evde bulunan karınca ilacını içti. Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını ve ağzından köpükler geldiğini gören küçük Tuğba T., durumu akrabalarına söyledi. Otomobille hastaneye götürülen minik H.T., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. H.T.’nin cenazesi, otopsinin ardından Aksu’da toprağa verildi.




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