Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 23:26

Karısının otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk babası adam, eşinin otomobilinin içerisinde çenesine dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

Karısının otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti

19 Haziran 2017 23:26


Olay, saat 20.30 sıralarında Sanayi Mahallesi kanal boyu Emek Camii karşısı Acar Yediemin Otoparkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşine ait 07 VEN 64 plakalı araçla kanal boyuna gelen, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Bayar isimli inşaat ustası av tüfeğini çenesine dayayıp ateş ederek intihar etti.


Bayar’ın intihar ettiğini öğrenerek olay yerine koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Bayar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!