Karısının otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti

Olay, saat 20.30 sıralarında Sanayi Mahallesi kanal boyu Emek Camii karşısı Acar Yediemin Otoparkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşine ait 07 VEN 64 plakalı araçla kanal boyuna gelen, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Bayar isimli inşaat ustası av tüfeğini çenesine dayayıp ateş ederek intihar etti.

Bayar’ın intihar ettiğini öğrenerek olay yerine koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Bayar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.