Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Sait T.’nin kullandığı 07 AAY 151 plakalı minibüs, refüjü ve beton yağmursuyu tahliye kanalını aşıp karşı şeride geç. Minibüs, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sait T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sait T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.