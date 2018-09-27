Karşıdan karşıya geçmek isterken minibüsün çarptığı yaya öldü

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken servis minibüsün çarptığı yaya öldü. Kaza sonrası şahsın ait kişisel eşyaları inceleyen polis ekipleri, talihsiz adamın cüzdanından etrafa saçılan madeni paraları da tek tek topladı.

Kaza, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde sabah 08.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Beltan Akın isimli yaya, caddeyi ayıran köprüden geçtikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Akdeniz Üniversitesi istikametine doğru gitmekte olan G.D. idaresindeki 07 FKT 73 servis minibüsü Akın'a çarptı. Akın, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akın'ın öldüğünü tespit ederken, minibüs sürücüsü G.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Etrafa saçılan madeni paraları tek tek topladılar

Kaza sonrası caddede trafik bir süre tek şeritten verildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleriyse Akın'ın etrafa saçılan çanta, cüzdan ve kişisel eşyaları üzerinde inceleme yaptı. Ekipler, cüzdandan etrafa saçılan yaklaşık 3 TL madeni parayı da tek tek topladı.

Akın'ın cenazesi çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.