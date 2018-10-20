Kaş Belediye Başkanlığı için CHP'den 5 aday adayı

Kaş Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Erkan Demirci, belediye başkan aday adaylığı için başvurdu.

Kaş Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li meclis üyesi Erkan Demirci, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'a teslim etti. Ulaş Akbaş, Hayri Süt, Yusuf Ulaş Akçay ve Mustafa Yalçınkaya'nın da başkan aday adaylığı için başvurusuyla CHP Kaş'taki bu sayı 5 oldu.

CHP Kaş İlçe Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, belediye başkanlığı için aday adaylarının dosyalarını ilçe başkanına teslim ettiği belirtilerek, “Kaş Belediyesini kazanmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışma sözü verdiler .” denildi.

Öte yandan, CHP'de yerel seçimlerde aday adaylığı için başvuru süresi bir hafta uzatıldı. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için 1 Ekim'de başlayıp 19'unda mesai saatinde sona eren aday adaylığı sürecinin 26 Ekim 2018 cuma günü 17.00' ye kadar uzatıldığı kaydedildi.