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Kaş Belediyesi Ekim meclisi

Kaş Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.


Kaş Belediyesi Ekim ayı devam meclisi Başkan Halil Kocaer'in yönettiği oturumla yapıldı. Toplantıda, Ekim ayı ilk oturumunda meclis üyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk ettiği 4 gündem maddesi görüşüldü.


Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2019 yılı tahmini bütçesine ilişkin hazırlanan rapor görüşülerek, meclis üyelerine okundu. 81 milyon 111 bin 200 öngörülen gelir ve gider tablosu oy çokluğuyla kabul edildi.


2019 mali yılı performans programı raporu, bütçe kararnamesi okunarak ve 2019 yılında alınacak gelir tarifeleri komisyon kararı komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

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