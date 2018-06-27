Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 13:32

Kaş Çavdır-Palamut yoluna sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Çavdır ve Palamut Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Kaş Çavdır-Palamut yoluna sıcak asfalt

27 Haziran 2018 13:32


Antalya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarını modern, konforlu ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı altyapı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Çavdır ve Palamut Mahalleleri grup yolunda asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt kaplama işlemine başlandı. 6 kilometrelik yolda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bilgi aldı. Akdemir, yaz aylarında turizme de hizmet eden yolun konforlu ulaşımla tanışacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç