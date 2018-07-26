Kaş Kalkan turizm yatırımcılarını bekliyor

Yeni yatırımlarla Kaş Kalkan’daki kısıtlı olan turizm sezonun ise genişletilmesi bekleniyor.

Kaş’ın Kalkan Bölgesinde otel ve beach işletmeciliği yapan turizmci Gökhan Hatip, bölgede turizm sezonunun çok kısa olduğunu ve yeni yapılacak turizm yatırımlarıyla genişletilmesini istedi. Antalya’nın bir çok ilçesinde d geniş bir turizm sezonu yaşandığını ifade eden Hatip, “Bu problemi bölgenin dokusuna ve kültürüne zarar vermeden büyük yatırımcıların ilgisini Kalkan bölgesine çekerek çok kısa olan sezonu hem misafirlerimizin, hem de Kalkan halkının yararına olacak şekilde 6 ay gibi bir dilime çekmeliyiz. Kaş ve Kalkan bölgesinde bulunan işletmeler yeni yatırım ve çözüm anlayışı ile sezonu daha da uzatarak, bölgemizin turizm açısından kalkınmasına önem vermeliyiz. Sezonu uzatmak ve ürün yelpazesini genişletmek bizlerin elinde, yani tanıtım anlayışları ile bu problemi çözmek mümkündür” dedi.

“Proaktive yönetimi işletmecilere tavsiye ediyorum”

Proaktive yönetim anlayışıyla hem misafirlerin hem de personelin ihtiyaç ve beklentilerini onlardan önce tespit edip uygulayarak otelcilik yapmaları gerektiğini ifade eden Hatip, “Bu anlayışı tüm işletmecilerimize tavsiye ediyorum. Biz bu anlayışı kendi işletmelerimizde uygulayarak tüm bölgeye örnek olmak istiyoruz. Ayrıca yenilikçi bir tanıtım anlayışı ile yönetim biçimi ile bölgemizde yaşanan birçok temel probleminin çözülebilecek” şeklinde konuştu.