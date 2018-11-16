Kaş-Kekova ÖÇKB toplantısı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü programında yer alan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaş Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, proje koordinatörü Rabia Nurhan Dündar ve yürütücüsü Prof. Dr. Cemal Varol Tok ile ilgili genel müdürlük personeli katıldı.

Programda, Kaş-Kekova ÖÇKB Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesine ilişkin görüşler ifade edildi. Projede görev alan uzmanlarca konu alanlarında sunumlar yapıldı. Bu kapsamda Kaş-Kekova ÖÇKB'ye ilişkin raporlama ve arazi çalışmalarıyla herpetofauna, ornitolojik, hidrobiyolojik, flora-vejetasyon, biyoçeşitlilik ile ilgili tespitler, jeoloji ve hidrojeoloji, omurgasız hayvanlar ve ekolojik değerlendirme konusu ele alındı. Gerçekleşen çalışmalar yerelde paylaşıldı. Sürdürülebilir koruma ve kullanım kararlarını esas almak üzere biyolojik çeşitliliğin ve habitatların tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altındaki tür ve habitatların sınıflandırılması, doğal, kültürel, tarihi açıdan mevcut durumun ortaya konulması, koruma ve kullanım ilkelerinin belirlenmesini, yönetilmesini sağlamak için karar vericilere yol gösterilmesinin projeyle hedeflendiği kaydedildi.