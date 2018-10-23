Kaş Patara'da turizm sevinci

Antalya'nın Kaş İlçesi Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Arif Otlu, sezon öncesi yapmış oldukları fuar katılımları ve tanıtımlarının sezonda meyvesini verdiğini söyledi.

2018 yaz sezonunun değerlendiren Patara muhtarı ve Patara Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Arif Otlu, daha önce Patara'nın tanıtımı için sezon öncesinde bir çok çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Otlu, “Gerek fuarlarda gerekse yazalı ve görsel medyada Patara'nın tanıtımı için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Bu konuda bölge esnafımızın destekleride büyük oldu. Gerek bölgedeki işletmeci arkadaşlarımız gerekse dernek çatısı altında faaliyet gösteren üyelerimiz bu tanıtımlara özveri ile yaklaştılar” dedi.

"Turistler geri döndü"

Otlu, Patara'da 2018 turizm sezonunun bir telafi sezonu olduğunu belirterek, “Daha önceki yıllarda yaşanan krizlerden beli bükülen esnafımız bu sezonda kendini toparlamaya çalıştı. Güzel bir sezon geçirdik. Kaybettiğimiz tüm yerli ve yabancı turistler geri döndü. Bunların yanında yeni turist katılımları da oldu. Ayrıca, Patara antik tiyatro bölgesinde yapılan faaliyetler bölgemize büyük destek sağlamaktadır“ ifadelerini kaydetti.