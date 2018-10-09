Kaş Yarımadaton başlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yarımadaton yarışları düzenleniyor.

Antalya Büyükşehir, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Kaş Yarımadaton 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon komitesi başkanı Polat Dede, amacın Kaş'ı tanıtmak olduğunu belirterek, etkinliğin sürdürülebilir olmasını istediklerine dikkati çekti.

Çevreye duyarlı ve çevreyi koruma amaçlı bir yarışma organizasyonu Kaş Yarımadaton'un Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılacağını ifade eden Dede, “Aralarında Türkiye, Danimarka, Norveç, Kanada, İngiltere ve Amerika'nın da bulunduğu 10 ülkeden 250 kişinin Yarımadaton'a katılması bekleniyor. 12 ve 21 kilometre parkurlarında, kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen yarış Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve tamamlayan herkese madalya verilecek. Organizasyon, 13 Ekim cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek” dedi.

Belediye Başkanı Halil Kocaer de "Kaş dalış, paraşüt, yürüyüş ile sporun her alanında yerini almaktadır. Kaş'ta geçtiğimiz günlerde Dünya Açıksu Serbest Dalış Şampiyonası yapıldı. Bu haftada Kaş Yarımadaton yarışları yapılacak. Bu yarışa katılacak olanlara başarılar diliyorum. İki gün sürecek organizasyona tüm sporseverleri davet ediyorum" diye konuştu.