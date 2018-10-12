Kaş Yarımadaton törenle başladı

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. ‘Yürekler kabarık', ‘Ceddin dede', ‘Gafil ne bilir', ‘Genç Osman' ve ‘Hücum marşları'nı seslendiren grup, seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Ardından, Kaş Halk Eğitimi Merkezi koordinasyonunda El Sanatları satış standı açıldı.

Kaymakam Akhan ve Belediye Başkanı Kocaer'in katılımcılara makarna ikramıyla program sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına göre yapılacak Kaş Yarımadaton yarışları, 13 Ekim cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve öğleden sonra gerçekleşecek ödül töreniyle sonlanacak.