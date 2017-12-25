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25 Aralık 2017 14:02

Kaş Yaylaçavdır’a kapalı devre sulama sistemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesi’ne kapalı devre sulama sistemi yapıyor.

Kaş Yaylaçavdır’a kapalı devre sulama sistemi

25 Aralık 2017 14:02


Antalya’nın birçok ilçesinde tarımsal sulamada kapalı devre sistemlerini hayata geçiren ASAT, son olarak Kaş’ın Yaylaçavdır Mahallesinde de çalışmalara başladı. Proje ile vatandaşların tarla ve bahçelerine kadar sulama suyu getiriliyor. Kapalı devre sulama sisteminin tamamlanmasıyla mahalledeki tarım şekli de değişecek. Daha önce kuru tarım yapan Yaylaçavdırlılar sulu tarıma geçerek sebzecilik, meyvecilik ve seracılık yapılabilecek.



Sulama suyu çiftçilerin ayağına getiriliyor


Dağlardaki kaynaktan alınan sulama suyu 24 kilometrelik boru hattı ile Yaylaçavdır’a kadar getirildi. Su burada 154 adet su çıkış vanası ile tek tek tarım arazilerine iletiliyor. Yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacak yatırımın kısa sürede hizmete alınması hedefleniyor.




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