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02 Ağustos 2018 13:57

Kasa faresi kaçamadı

Antalya’da bir iş yerinin sürgülü kapısını eliyle açıp, yazar kasadaki 200 lirayı çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı.

Kasa faresi kaçamadı

02 Ağustos 2018 13:57

Polisin yaptığı baskınla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, 3 gün önce Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde sabah 06.00 saatinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı iş yerine terlik ve şortla gelen şahıs, sürgülü kapıyı eliyle açıp içeri girdi. Bir süre içeride dolaşan şahıs yazar kasaya yönelerek kağıt ve metal olmak üzere toplamda 200 lirayı çalıp kayıplara karıştı.


Sabah işletmeye geldiklerinde, kasanın açık olduğunu gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından yaptıklarını incelemede hırsızlığı çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan 40 yaşındaki B.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. B.A. Yeşildere Mahallesi’ndeki ikametinde polisin yaptığı baskınla yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan B.A. adliyeye sevk edildi.


Öte yandan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.




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