Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 15:32

Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısından marketlere minyatür koçlu gönderme

Hayvan satış yerini gezen Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, zincir marketlerin ’mini koç’ diye sattığı 12 kiloluk kurbanlık etlere tepki göstererek, "Bir de utanmadan ’mini koç’ yazıyorlar.

Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısından marketlere minyatür koçlu gönderme

15 Ağustos 2018 15:32

12 kiloya koç mu olur?" diyerek tepki gösterdi.


Yardımcı, Kurban Bayramı öncesi Kepez ilçesi Varsak Çamlıca Mahallesi’ndeki kurban satış noktalarını gezdi. Osman Yardımcı, kurban satıcılarına sahte para kalemi dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu.



"Utanmadan ’mini koç’ yazıyorlar"


Marketlerin 12 kiloya ’mini koç’ satmasına tepki gösteren Yardımcı, "Bunlar mini koç değil bunların en küçüğü 25 kilo gelir. Hiç 12 kiloluk koç olur mu? Bunlar minyatür mü yapıyorlar? Et satıyorlar, kurban kesmiyorlar. Nasıl 12 kilo et olur? Bizim dini vecibelerimizle uğraşmayın. Bir de utanmadan yanına ’mini koç’ yazıp kilosunu 90 liradan satıyorlar" dedi.



"Aynı gün kesilen kurban poşetlenemez"


Vatandaşlara, ’Marketlerden et almama hakkınızı kullanın’ diye uyarıda bulunan Başkan Osman Yardımcı, marketlerin kurbanları depolamaya başladığını söyledi. Yardımcı, "Aynı zamanda poşetliyorlar, naylona koyuyorlar. Aynı gün kesilen hayvan poşetlenemez, koku yapar. Vatandaşlar marketlerden aldıkları kurbanları sorsunlar. Vatandaşı kandırmayalım, dini vecibelerimizle uğraşmayalım" ifadelerini kullandı.


Yardımcı, 2 minyatür koçu eline alıp, "Mini mini koçlar, işte bunlar bayramda evlere servis yapılacak" diye marketlere göndermede bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç