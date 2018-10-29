Kaş'ta 29 Ekim kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Erçin Birsen, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ulaş Akhan ve Belediye Başkanı Halil Kocaer, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Atatürk İlk-Ortaokulu halk oyunları ekibi gösterisinin yer aldığı programda, öğrenciler şiir okudu, gitar dinletisi sundu.

Kaymakam Ulaş Akhan, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan cumhuriyet rejimini bizlere armağan etmiş, böyle halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.

Program, resmi geçit töreniyle sona erdi.