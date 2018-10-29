Kaş'ta binlerce vatandaş fener alayında buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Otogar kavşağından başlayan fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyen topluluk Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan da katıldı.

Meydan'da düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Belediye Başkanı Hali Kocaer, 29 Ekim 1923 ‘de Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde vatanın kurtarılmasıyla Cumhuriyet'in ilan edildiğini, ulaşım ve haberleşmenin zor olduğu Kaş'ta üç gün sonra duyulduğunu ifade etti. O günden bugüne Kaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını vurgulayan Kocaer, “Selam vatanım sana. Selam Türkiye'm sana. Selam bayrağım sana. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet” dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın coşkulu kutlandığını belirterek, “Cumhuriyet'in kalkınma hamlesi sonucunda, Kaş bugün Türkiye'nin hatta dünyanın dört yanından gelen insanlarla Cumhuriyet Bayramı'nı en coşkulu kutlayan bir yer haline gelmiştir” diye konuştu.