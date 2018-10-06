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Kaş'ta Dünya Çocuk Günü etkinliği

Antalya’nın Kaş ilçesinde 6 Yaş Altı Özel Kreş ve Anaokulu, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 6 Yaş Altı Özel Kreş ve Anaokulu, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Deve-cüce oyunu, palyaço, dans ve illüzyon gösterilerinin yapıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Özellikle İnci ‘Lady Magician' Vural, Meral Vural, Sema Göksu üçlüsünün illüzyon gösterisi, çocuklar kadar veliler tarafından da ilgiyle izlendi.


6 Yaş Altı Özel Kreş ve Anaokulu Müdürü Şebnem Eriş, Dünya Çocuk Günü nedeniyle çocuklara farkındalık oluşturmak ve onları eğlendirmek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, her şeyin çocuklar için olduğunu belirtti.

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