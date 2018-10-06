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Kaş'ta eğitim değerlendirme toplantısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirme toplantısı yapıldı.


Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan başkanlığında yapılan toplantıya müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan okul müdürleri katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin ve veli iletişiminin önemine değinerek, okul yöneticilerinin eğitimin uçbeyi ve eğitimin en önemli kişileri olduğunu belirtti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamını yöneticilere ileten Aslan, onlarla bir süre sohbet etti.


Toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a plaket takdim etti.

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