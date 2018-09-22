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Kaş'ta eğlence mekanlarına sıkı denetim

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 eğlence mekanına uygulama yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 eğlence mekanına uygulama yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan 15 eğlence mekanına, 20-21 Eylül tarihleri arasında uygulama yapıldı. Uygulama, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Güvenlik Şube, Asayiş, Kaş İlçe Emniyet ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 109 personel ve narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Uygulamada 372 şahıs ve 4 Araç sorgulanarak, eksiği olan eğlence mekânlarına idari para cezası kesildi. Uyuşturucu ile mücadele alanında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı da bildirildi.

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