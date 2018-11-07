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Kaş'ta Fidanlar toprakla buluştu

Antalya’nın Kaş İlçesi’nde 300 fidan toprakla buluştu.

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde 300 fidan toprakla buluştu.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programı kapsamında Kaş ilçesinde öğrenciler fidan dikti. Kasaba Mahallesi ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonuyla Şehit Yusuf Polat İlkokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 300 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

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