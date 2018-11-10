Kaş'ta geleneksel karma sergi

Antalya'nın Kaş ilçesinde geleneksel karma sergi açıldı.

Kaş Kültürevi'ndeki serginin açılışına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın ile yörede yaşayan yerleşik yabancılar ve sanatseverler katıldı. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Evren, her yıl bu tarihlerde düzenlenen etkinliğin geleneksel olduğunu belirterek, sergiye katılan sanatçılara teşekkür etti.

Kaş'ta yaşayan amatör ve profesyonel olarak sanatla ilgilenen kişilerin çalışmalarından oluşan ‘sevgi' konulu sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Doğa manzaraları, insan tasvirleri ve çeşitli mozaik, keçe, ahşap, akrilik, fotoğraf, boya ve benzeri çalışmaların birlikte sunulduğu sergide, 27 sanatçının birer eseri yer aldı. Sergi 9 Aralık tarihine kadar açık kalacak.