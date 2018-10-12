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Kaş'ta Hasat ve Bal Şenliği düzenleniyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenleniyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği düzenleniyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Doğantaş Mahalle Muhtarlığınca bu yıl 5'incisi düzenlenen şenlik, 14 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek. Doğantaş Mahallesi'nde yapılacak etkinlik kapsamında yöresel halk oyunları ekibi gösterisi, Türk Halk Müziği sanatçısı Ankaralı Yasin ile Sevgi Petek ve Fantezi Müzik sanatçısı Ahmet Durmuş yer alacak. Programda, bal yarışması da yapılacak.


Mahalle Muhtarı Ali Karataş, bu şenlikle Doğanlaş balının kalitesini tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini ifade ederek, etkinliğe destek veren kuruluşlara teşekkür ettiğini belirtti.

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