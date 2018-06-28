Kaş’ta imar barışına 15 bin başvuru bekleniyor

Kaş ilçesinde faaliyet gösteren Golden Proje sahibi Mimar Taylan Otlu, Kaş ve bölgesinden imar barışına 15 binin üzerinde başvuru olacağını belirtti. İmar başvurularının 31 Ekim’de biteceğini belirten Otlu, şu ana kadar Kaş ve bölgesinden binin üzerinde imar barışı için başvuru yapıldığını söyledi. Otlu, başvuruların en çok Kaş merkez, Kalkan, İslamlar, Çavdır, Kınık Mahallelerinden gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Otlu, imar barışının hükümetin sunduğu çok önemli bir fırsat olduğunu ve yapı sahiplerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda hükümetin çok önemli bir imkan sunduğunu belirten Otlu, "Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da iş yerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulacak. İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar da devam edecek. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüz ölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek" dedi.