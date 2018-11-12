Kaş'ta kapalı pazaryeri yapılacak

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli rol oynayan Antalya'nın Kaş ilçesinde kapalı pazaryeri yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde kapalı pazaryeri inşa edilecek.

Kaş Belediyesince Kınık Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekarelik alana kurulacak yeni pazaryerinin çalışmalarına başlandı. Sözleşmeyle ihale süreci gerçekleşen proje 300 günde tamamlanacak. 11 milyon 151 bin TL sermayeli projeyle belirlenen alanda kapalı pazaryeri, 156 araçlık kapalı otopark, hizmet ofisi ve genel tuvalet bulunacak. İki katlı yapılacak yapının bodrumunda kapalı otopark, zemininde ise kapalı pazaryeri yer alacak.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer yaptığı açıklamada, “Likya uygarlığına başkentlik yapmış Xhanhtos'un hemen yanı başındaki yerleşim yeri Kınık Mahallemize tarihe ve turizme yakışır bir şekilde kapalı pazaryeri ve otopark yapılacaktır. Yöremize ve Kınık halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.