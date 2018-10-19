Kaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan muhtarlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okundu. İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında muhtarlara kahvaltı verildi. Kahvaltıya Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, daire amirleri ve kurum müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Akhan ve Başkan Kocaer'in de katılımıyla Muhtarlar Günü dolayısıyla toplantı yapıldı. Belediyedeki toplantıda muhtarların çalışmalarına ilişkin sorunları, talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Akhan, yakın işbirliği içinde muhtarların çalışmalarını destekleyeceklerini ifade ederek, Kaş'ın kalkınmasını, vatandaşların refah ve huzurunu temin etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Kocaer de sıkıntıların çözümünde muhtarların yanında olduklarını belirtti.