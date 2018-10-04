Kaş'ta okullara güvenlik görevlisi alındı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışma doğrultusunda, Antalya'nın Kaş ilçesindeki okullarda görevlendirmek üzere güvenlik görevlisi alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan yaptığı açıklamada, Kaş'taki okullara güvenlik görevlisi alındığını kaydetti.

İŞKUR aracılığı ile çalıştırılacak güvenlik görevlisi personel mülakatlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Atılgan, Kaş'ta 13 okulda 23 personelin 8 Ekim pazartesi günü itibariyle göreve başlayacağını belirtti.