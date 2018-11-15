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Kaş'ta Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası

Antalya’nın Kaş ilçesinde Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası düzenleniyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası düzenleniyor.


Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek voleybol turnuvasında karşılaşmalar 26 Kasım pazartesi günü başlayacak. Kaş Spor Salonunda gerçekleşecek turnuvaya ilişkin müracaat, 23 Kasım mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılabilecek. Aynı gün tertip komitesince fikstür ve gruplar kura çekimiyle belirlenecek.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan yaptığı açıklamada, maçlarda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kuralları uygulanacağını ifade ederek, “Karşılaşmalar katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre ve 4 hakemle oynanacak. Kazanılmış 2 set alan takım galip ilan edilirken, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip olacak. Herhangi bir nedenle ertelenen maç komitenin belirleyeceği gün ve saatte yapılacak.” dedi.

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