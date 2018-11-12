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Kaş'ta tekneleri soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hırsızlık olayına karışan bir şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. isimli şüpheli şahıs, Kaş Limanı Feneri'nin bulunduğu kayalık bölgede kovalama sonucu yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği teknelerden çaldığı eşyalar ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin iki ayrı günde gece muayyen saatlerde Kaş Limanı'nda bağlı bulunan 4 ayrı teknede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.


Yakalanan O.K., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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