Kaş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kızılçam orman alanında etkili olan yangına 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 16 arazöz, itfaiye aracı ve su tankerinin yanı sıra 104 orman işçisi ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Selden etkilenen Elmalı ilçesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’e dönüşünde helikopterle bölgeye giderek söndürme çalışmalarını havadan inceledi.