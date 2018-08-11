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11 Ağustos 2018 21:58

Kaş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kaş’taki orman yangını kontrol altına alındı

11 Ağustos 2018 21:58


Edinilen bilgiye göre, Kaş ilçesi Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkiinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kızılçam orman alanında etkili olan yangına 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 16 arazöz, itfaiye aracı ve su tankerinin yanı sıra 104 orman işçisi ile müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı.


Selden etkilenen Elmalı ilçesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’e dönüşünde helikopterle bölgeye giderek söndürme çalışmalarını havadan inceledi.




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