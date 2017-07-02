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02 Temmuz 2017 18:22

Kaş’taki orman yangını sürüyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaş’taki orman yangını sürüyor

02 Temmuz 2017 18:22

Sert rüzgar sebebiyle karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Akkörü Mahallesi’ne bağlı Kızılağaç mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Ormanlık alandaki çam ağaçlarını yakan yangına yön değiştiren sert rüzgardan dolayı karadan müdahale edilemiyor. İtfaiye ekipleri yerleşim bölgelerindeki ev ve seralara sıçrayan yangınlara müdahalede bulunurken, bazı ev ve seraların ise yangından zarar gördüğü öğrenildi. Havadan 3 helikopter ile 1 uçağın müdahalede bulunduğu yangın, Akkörü Mahallesi’nden başlayarak, Kuzyaka Işıkdağı mevkisi, Kemer Mahallesi ile Akkörü Mahallesi’ndeki evleri tehdit ediyor. Yangının ilerlediği bölgede 50’ye yakın ev bulunduğu vatandaşların ise evlerini boşaltmaya başladığı öğrenildi. Yangının 3 saatte 300 dönümlük alanı kül ettiği belirtildi.




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