İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavga eden horozları ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası güldürdü

Antalya’da kavga eden iki horozu ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası izleyenleri güldürdü.

Antalya'da kavga eden iki horozu ayırmaya çalışan yavru köpeğin çabası izleyenleri güldürdü.


Bu sabah Alanya ilçesinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Bir evin bahçesinde kavgaya tutuşan iki horozu fark eden yavru bir köpek, kavgayı sona erdirmek için uzun süre çaba harcadı. Her iki horozun kuyruklarını ağzıyla tutup metrelerce sürükleyen yavru köpek, tüm çabasına rağmen kavgaya engel olamadı. Horozların da köpeğe karşı hiç tepki vermemesi ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.