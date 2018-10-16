Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Kaş'ın Kınık Mahallesinde hurdacılık yapan bir grup ve M.K. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerinden geçerken kavgayı gören 53 yaşındaki Dündar Aksak, tarafları ayırmak istedi. Bu sırada gruptakilerden S.K., Dündar Aksak'a saldırdı. Kalbi ve karnından defalarca bıçaklanan Aksak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dündar Aksak, ambulansla Fethiye'deki özel bir hastaneye götürüldü. Dündar Aksak aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili S.K. ve kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaş Belediyesi'nde 23 yıldır şoför olarak çalışan Dündar Aksak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aksak'ın cenazesi bugün ikindi vakti Kınık Mahallesi'nde toprağa verilecek.